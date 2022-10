Francesca Vanthielen praat met Diederik Cops, onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut over de Vlaamse buitenlandse wapenexport. Die steeg in 2021 -nog voor de oorlog in Oekraïne uitbrak- met maar liefst 330% tot 143 miljoen euro. Een gesprek over de Vlaamse bedrijven die vooral hoogtechnologisch militair materieel uitvoeren. Naar welke landen wordt dit dan uitgevoerd? Waar wordt het ingezet? En welke rol kan Vlaanderen spelen in het Europese defensiebeleid.