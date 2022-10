Trends Talk met Kurt Vandeputte, voorzitter Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel.

Door Jozef Vangelder

Zondag start in het Peking het vijfjaarlijkse congres van de Chinese communistische partij. Het wordt uitkijken of Xi Jinping zijn veelbesproken derde termijn krijgt als partijleider. Het congres vindt plaats tegen de achtergrond van de almaar toenemende rivaliteit tussen China en de VS. Zo heeft de Amerikaanse president Joe Biden recent nieuwe beperkingen afgekondigd op de export van gevoelige Amerikaanse technologie naar China.

Zullen de Europese bedrijven op termijn gedwongen worden om te kiezen tussen één van beide kemphanen, en daardoor een grote afzetmarkt verliezen, de Chinese of de Amerikaanse? Zover zal het niet komen, aldus Kurt Vandeputte in Trends Talk. Vandeputte is voorzitter van de Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel. De Europese bedrijven zullen geen partij hoeven te kiezen, want vorige week is duidelijk geworden dat China de lijn met Europa open wil houden: er is een nieuwe Chinese ambassadeur voor de EU aangesteld, nadat de post een tijdlang vacant was gebleven. Want ook tussen China en de EU boterde het niet meer zo goed.

'De laatste 10 maanden was die functie niet ingevuld,' zegt Vandeputte in Trends Talk. 'We hadden geen Chinese vertegenwoordiger in Brussel voor de EU. Die is vorige week aangesteld. Dat wordt een topdiplomaat, een iemand die zijn strepen verdiend heeft in supranationale organisaties, zoals de Wereldhandelsorganisatie, om er maar één te noemen. Het is een belangrijk signaal waarmee de Chinese overheid aantoont dat zij de relaties met Europa niet wil laten verzuren.'