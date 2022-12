De hoge aardgasprijzen maken het voortbestaan van de Antwerpse chemie onzeker. Maar hulp is onderweg. Het Belgische DEME, wereldspeler in de bouw van windmolenparken op zee, heeft plannen voor de productie van groene waterstof. Die kan dienen als alternatieve energiebron voor de industrie, aldus Luc Vandenbulcke, CEO van DEME, in Trends Talk. Hij denkt daarbij in de eerste plaats aan de Antwerpse chemie. "Wat wij doen, kan de Antwerpse chemie echt helpen om te decarboniseren en haar in Europa en bij voorkeur in België te houden."