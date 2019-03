Overtoerisme dreigt voor gros van de bestemmingen

Venetië kreunt jaarlijks onder 25 miljoen toeristen. In Barcelona vind je graffiti-opschriften als 'Tourists Out!'. Een aantal bestemmingen heeft te maken met overtoerisme. Wat is dat? Wat kunnen we eraan doen? En waar heeft het toerisme dan wel een positieve impact gehad? Hoe doet Vlaanderen het? We spreken erover met Jan van der Borg, toerisme-econoom aan de KULeuven.