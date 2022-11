Als een bedrijf betrapt wordt op onregelmatigheden of fraude, dan krijgt vaak ook de bedrijfsrevisor kritiek. Denk maar aan spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie destijds, of recenter het Duitse betaalbedrijf Wirecard, waar 1,9 miljard euro in de boekhouding onvindbaar bleek. De bedrijfsrevisor moet de boekhouding controleren. Waarom heeft hij of zij niets gemerkt? "De controle van de jaarrekening is niet hetzelfde als een fraudeonderzoek," zo argumenteert Patrick Van Impe, voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, in Trends Talk dit weekend. "Wij zijn geen onderzoeksrechter."