Ondanks de alarmkreten uit het bedrijfsleven over exploderende kosten en een nakende recessie, is er geen golf van ontslagen op komst, eerder integendeel. In deze tijden van krappe arbeidsmarkt zullen bedrijven alles doen om personeel te behouden. Dat zegt Rika Coppens, CEO van HR-dienstverlener House of HR. Coppens is afgelopen week door Trends uitgeroepen tot 38ste Manager van het Jaar. Zij is te gast bij Trends Talk, de talkshow op Kanaal Z.