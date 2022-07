De Gentse NGO Faja Lobi, die in Congo aan herbebossing doet, slaagt er dit jaar in het budget bijna te vertienvoudigen, van 300.000 naar 2,5 miljoen euro. Het doet dat dankzij een aantal grote bedrijven die via de organisatie bomen aanplanten, om hun uitstoot van broeikasgassen te neutraliseren. De oprichter van Faja Lobi, Jurgen Heytens, is onze eerste gast in Trends Summer Talk, de zomereditie van ons wekelijks studioprogramma.

In Congo, zo'n 700 kilometer ten noordwesten van Kinshasha, startte Jurgen Heytens 10 jaar geleden met het herbebossingsproject Faja Lobi. Wat begon als een start-up met enkele kavels groeide uit tot een NGO met een jaaromzet van 300.000 euro. Dit jaar is er een forse stroomversnelling: onder meer de supermarktgroep Colruyt schakelt Faja Lobi in om een bos van 100 hectare aan te planten, om zo een deel van haar uitstoot van broeikasgassen te neutraliseren.

Bezorgdheid over de klimaatopwarming en het verlies van biodiversiteit brachten Jurtgen Heytens naar Congo. De voorbije 20 jaar ging een achtste van het Centraal-Afrikaanse regenwoud verloren aan landbouwgrond.

Heytens woont en werkt sinds 2019 voltijds in Congo. In Trends Summer Talk praat hij uigebreid over het aanplanten van nieuw regenwoud, nieuwe landbouwtechnieken en het bussinesmodel van een ngo zoals Faja Lobi.