Na zeven jaar onderhandelen kwamen de Europese Commissie en China eind vorig jaar tot een investeringsakkoord. Het lokte veel kritiek uit want alles leek erop te wijzen dat het akkoord er in een drafje werd doorgejaagd. Een cadeau voor Merkel, werd gezegd. Of voor de Duitse auto industrie. Het akkoord omvat een versoepeling van investeringsregels en beloftes over transparantie met betrekking tot subsidies en andere vormen van staatssteun die in het verleden de Europese industrie benadeelde.

Maar welke controlemechanismes werden toegezegd? En hoe valt dit akkoord te rijmen met de spanningen in Hong Kong en de schending van mensenrechten bij de Oeigoerse bevolking in de provincie Xinjiang? Astrid Pepermans doctoreerde op de handelsrelaties tussen China en Europa. Ze deelt haar kritische bedenkingen in deze derde Trends Talk van het Jaar.