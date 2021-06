Bart De Smet is als voorzitter van het VBO ook voorzitter van de Groep van Tien en blikt in deze Trends Talk met journalist Jan De Meulemeester terug op de moeizame totstandkoming van het sociaal akoord deze week. Wat uiteindelijk uit de bus kwam, is niet ideaal maar slechts een compromis, geeft De Smet toe. De Smet is ook voorzitter van verzekeraar Ageas. Hij licht het strategisch driejarenplan toe van het bedrijf, dat op zoek gaat naar een vierde Europese kernmarkt en de winstgevendheid in Azië wil optrekken.