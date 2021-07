In deze Trends Talk gaat journalist Jan De Meulemeester uitgebreid in gesprek met Bart De Wever. De N-VA-voorzitter luidt de alarmbel over de budgettaire toestand van het land en schetst de onderhandelingsposities in een volgende, zevende staatshervorming. De Wever spreekt ook over zijn politieke droom: de hereniging van Vlaanderen en Nederland in een nieuwe, confederale staat: 'Het is een persoonlijk standpunt en het publiek is er nog niet rijp voor. Maar wat vandaag ondenkbaar is, kan morgen realiteit zijn', klinkt het het over de Groot-Nederlandse gedachte.