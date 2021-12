Met Philippe Gijsels, onze vertrouwde beursexpert in Z-Nieuws en hoofdstrateeg bij BNP Paribas Fortis, blikken we terug op het voorbije jaar en bespreken we de mogelijke scenario's die zich in 2022 kunnen ontplooien. In welke mate zal de economische groei in het komende jaar standhouden? Welke invloed zal het geplande tapering beleid van de centrale banken hebben op de aandelenmarkten? Moeten we wakker liggen van de staatsschulden die landen tijdens de pandemie zagen exploderen of vooral van de stijgende inflatie? Antwoorden en inzichten krijgt u in deze Trends Talk.

Boekentips van Philippe Gijsels: Narrative economics - Robbert Shiller Heel veel geld - Sam Wilkin Ready Player One - Ernest Cline The Deficit Myth - Stephanie Kelton