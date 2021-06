"De bioscoopsector is al decennia lang een krimpende markt maar toch slagen we erin groei te creëren". Aan het woord is Eddy Duquenne, CEO Kinepolis en deze week te gast in Trends Talk. De verplichte sluiting van de 114 bioscoopcomplexen in Europa, Canada en de VS zorgde voor een daling van 40 miljoen bezoekers in 2019 tot 12 miljoen in 2020. Ook de omzet kreeg een flinke knauw: min 68 procent. Toch is Eddy Duquenne optimistisch en niet bevreesd voor de sterke opkomst van streamingdiensten. De toekomst ligt in meer beleving bezorgen aan de bezoeker en net dat is een sterkte van de Kinepolis Group.