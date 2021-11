Er zijn niet veel Belgische technologiebedrijven die miljarden waard zijn, maar Collibra is zo'n bedrijf. Een kapitaalverhoging waardeert het jonge Belgische softwarebedrijf op meer dan 5 miljard dollar. Daarmee zou Collibra niet misstaan in de BEL20-beursindex. Het bedrijf is actief in de wereld van big data. CEO Felix Van de Maele vertelt hoe Collibra daar zijn mannetje staat.