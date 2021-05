Hanan Challouki kwam op haar 25ste kwam in het vizier van het Amerikaanse zakenblad Forbes, dat haar uitriep tot beloftevolle jonge game changer. Ondertussen heeft ze haar eigen communicatie-en marketingbureau -Inclusified- dat bedrijven adviseert in de uitvoering van hun diversiteitsbeleid, zowel intern als extern. In Trends Talk praat Challouki over de noodzaak maar ook de valkuilen van inclusieve communicatie en marketing.