De kranten staan vol van de sterk stijgende elektriciteitsfactuur maar ook over het politieke gehakketak over het sluiten van de twee resterende kerncentrales in ons land. Het zijn zaken die met daadkracht aangepakt moeten worden om de energievoorziening op langere termijn te kunnen garanderen, zegt Ilse Tant van netbeheerder Elia. De energietransitie biedt veel opportuniteiten maar stelt ons ook voor grote uitdagingen. Ilse Tant lijst ze voor ons op in Trends Talk.