De haven van Antwerpen kon het voorbije turbulente jaar stevig standhouden, een prestatie die CEO Jacques Vandermeiren toeschrijft aan de sterke diversificatie in export-en importlanden. Het volledige herstel zal nog dit jaar gerealiseerd worden. Toch staat de haven voor grote uitdagingen. Klimaatneutraal worden tegen 2050 is voor de haven die 16 procent van België's totale uitstoot genereert, een krachttoer zonder voorgaande. Maar ook de wereldhandel zal na de pandemie niet meer dezelfde zijn, nu zowel de Europese Commissie als President Biden oproepen om cruciale goederen dichter bij huis te produceren. Een Trends Talk met CEO Jacques Vermeiren over de sterktes en uitdagingen van de haven van Antwerpen."