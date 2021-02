"KBC heeft in deze crisis een maatschappelijke rol te vervullen en dat doet ze door bedrijven van de nodige liquiditeiten te voorzien". Aan het woord is Johan Thijs, CEO van KBC die de kritiek weerlegt dat banken te weinig leningen onder staatswaarborg verlenen. Er is amper vraag naar deze leningen wegens te duur. Leningen aan de gangbare marktrente kenden wel een grote stijging. Verder licht Johan Thijs KBC's digitaliseringsplannen en duurzaamheidsbeleid toe.