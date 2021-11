Terwijl er op de klimaattop in Glasgow voorlopig slechts matige engagementen worden aangegaan om de emissies versneld te reduceren, liggen sommige oplossingen gewoon voor de hand. Landbouw heeft wereldwijd een bijzonder grote impact op het klimaat maar door de intensieve aanpak verschaalt de grond tot een onvruchtbare zandbak. Om dat een halt toe te roepen, moeten we durven praten over een radicale omschakeling. Wat houdt dat in? En is dit haalbaar om de groeiende wereldbevolking op termijn te voeden? Louis De Jaeger is landschapsarchitect en auteur van het boek 'We Eten Ons Dood'. Bij benoemt niet enkel het probleem maar biedt ook oplossingen.