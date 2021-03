Max Jadot, CEO van BNP Paribas Fortis, wordt vaak omschreven als een traditionele bankier. Dat is een compliment, zegt hij in Trends Talk, als je daaronder verstaat dat een traditionele bankier zijn klanten dient en vertrouwen geeft. Het is een fantastische maar miskende job. In Trends Talk geeft hij zijn mening over de rol die de bank speelt tijdens de coronacrisis, het herstel van de Belgische economie en de keerzijde van de niet te stuiten digitalisering, met name de cyberveiligheid van banken.