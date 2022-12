Dit weekend staan we met één been in 2022 en met het andere in 2023. Een perfecte weergave van waar we het vandaag over hebben in Trends Talk. Een korte terugblik op het bewogen voorbije jaar maar we kijken vooral vooruit. Vorige week deed Danny Reweghs dat ook al met 10 stellingen - voorspellingen- voor het komende jaar. Vandaag bekijken we vooral hoe geopolitieke verhoudingen zullen wegen op de wereldeconomie. En wat zijn de langetermijn trends?