In Trends Talk doet gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans van het VBO een ultieme oproep aan de regeringspartijen om de barriëres voor e-commerce in ons land op te heffen. Timmermans gaat ook in gesprek over de activering van langdurig werklozen, de federale energieplannen en de impact van de hoge grondstofprijzen op de Belgische bedrijven.