Arvesta viert dit jaar zijn 120ste verjaardag. Eric Lauwers, de topman van de grootste agro-bedrijvengroep van het land, de vroegere Groep Aveve, is te gast bij journalist Jan De Meulemeester in Trends Talk. Vanaf 2017 kon het bedrijf opnieuw een sterke groei optekenen. De omzet steeg sindsdien met 10 procent en de nettowinst met 74 procent. De Arvesta-CEO haalt uit naar de negatieve beeldvorming rond onze land- en tuinbouwsector: 'Onze Belgische landbouw is bij de besten van de klas wat betreft CO2-reductie. Voor het klimaat kan je nergens anders beter produceren dan hier' klinkt het. Volgens Lauwers zijn we onvoldoende streng voor landbouwproducten die vanuit het buitenland worden geïmporteerd. Die beantwoorden aan minder strenge productie- en milienormen: 'daar moeten we paal en perk aan stellen' legt de CEO uit in deze Trends Talk.