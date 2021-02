Federaal energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) kondigt in Trends Talk aan dat er deze zomer een wetswijziging komt die garandeert dat Engie Electrabel de volledige kosten zal dragen van de kernuitstap. Het gaat over een geraamde 15 miljard euro die dient voor de ontmanteling van de 7 Belgische nucleaire centrales. Door een lacune in de wet van 2003 dreigt die miljardenfactuur bij de belastingbetaler te belanden. In deze Trends Talk met journalist Jan De Meulemeester doet de energieminister haar plannen uit de doeken voor wat ze de 'Belgische Energiewende' noemt: de omslag naar volledig hernieuwbare energie, met miljardeninvesteringen in onder meer nieuwe windmolens en de aanleg van een energie-eiland op de Noordzee.