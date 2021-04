De nieuwe directeur-generaal van De Lijn, Ann Schoubs, werkte tijdens haar eerst 100 dagen in alle stilte aan een nieuw strategisch plan. Afgelopen week stelde ze haar 'Visie 2030' voor. De uitdagingen zijn groot want De Lijn kampt met de naweeën van een ingrijpende reorganisatie die 2018-2019 werd doorgevoerd. In die periode zakte de tevredenheidsgraad bij de reizigers naar een historisch dieptepunt van 58,5%. "Dat moet en kan beter", zegt Schoubs in Trends Talk. Tegelijk staat de vergroening van de vloot op de agenda. Daar zullen fikse investeringen tegenover moeten staan, een politiek engagement dat nog niet in kannen en kruiken is."