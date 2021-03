Maandag wordt er nationaal gestaakt. De afgelopen weken slaagden vakbonden en werkgevers er niet in de stellingenoorlog te doorbreken. De vakbonden eisen meer dan het aalmoes van 0,4% loonsverhoging, bovenop de 2,8% indexering ter compensatie voor de flexibiliteit die werknemers het laatste jaar hebben moeten opbrengen. Aan werkgeverszijde is een loonsverhoging ondenkbaar. Vele bedrijven staat het water aan lippen en vechten om te overleven. Maar voeren de vakbonden en werkgevers wel de juiste discussie? Francesca Vanthielen gaat in Trends Talk in gesprek met UNIZO topman Danny Van Assche.