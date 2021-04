In deze Trends Talk gaan we op zoek naar geld. Naar het geld van de overheid, naar uw en mijn belastinggeld dus. We doen dat samen met onze gast Eva De Bleeker (Open VLD), de federale staatssecretaris voor Begroting. De regering De Croo mag geen nieuwe belastingen heffen om het begrotingstekort in te perken, zegt de Open VLD'ster. Door de coronacrisis is het budget het voorbije jaar alleen al 45 miljard euro in het rood gegaan, een historisch record. Eens de pandemie overwonnen is rekent de regering op economische groei en nieuwe besparingen om het deficit in te perken. Nieuwe belastingen komen er niet, belooft de staatssecretaris.