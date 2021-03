Belgische bedrijven zijn mannenbastions. Van de 10.000 grootste bedrijven in ons land heeft een vijfde geen enkele vrouw in het management, 60 procent heeft geen enkele vrouw in de raad van bestuur, aldus cijfers van handelsinformatieleverancier Trends Business Information. Toch is een uitbreiding van de huidige Quotawet niet nodig, zegt Martine Reynaers in Trends Talk, de wekelijkse talkshow op Kanaal Z. Volgens de CEO van Reynaers Group zijn er voldoende competente vrouwen, maar de bedrijven moeten ze willen zien.