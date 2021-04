Hoewel de bitcoin geen wettig betaalmiddel is, is de koers van de cryptomunt geëxplodeerd. Beleggers moeten twee keer nadenken, waarschuwt ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte. Het is niet denkbeeldig dat de overheid paal en perk stelt aan de cryptomunten, omdat zij ontsnappen aan de controle van de centrale banken. Beleggers kunnen denken aan de bitcoin als indekking tegen inflatie, zolang ze voorzichtig blijven.