Studio 100 Benelux wil producties maken voor het Amerikaans streamingplatform Netflix, zegt CEO Anja Van Mensel in deze Trends Talk: 'vanuit de Benelux staat op mijn bucketlist om content te maken voor Netflix. We hebben een aantal zaken in ontwikkeling, sommige op eigen initiatief, andere op vraag van de grote internationale platformen.' Met journalist Jan De Meulemeester spreekt Anja Van Mensel ook over de zware impact van de coronacrisis op haar bedrijf Studio 100 en op de eventsector. Van Mensel staat aan het hoofd van de Benelux-poot van Studio 100, in 2019 nog goed voor 38 procent van de omzet van de groep.