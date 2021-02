'De zaak-Sihame El Kaouakibi richt veel collateral damage aan in heel de sector van het sociaal ondernemerschap, zegt Youssef Kobo, oprichter en managing director van het jongerenplatform A Seat At The Table (ASATT): 'Er leeft nu plots de misvatting dat het er bij alle organisaties zo aan toe gaat, met verschillende vennootschappen en enorm veel subsidies.' Kobo spreekt dit weekend in Trends Talk met journalist Jan De Meulemeester uitgebreid over sociaal ondernemerschap, diversiteit op de werkvloer en de missie van A Seat At The Table, dat inmiddels 3400 aangesloten jongeren telt. 'Er is bij ondernemers bijzonder veel goodwill om te zorgen voor meer diversiteit op de werkvloer' zegt Kobo. De voorbije twee jaar kon ASATT rekenen op de medewerking van bijna 600 CEO's.