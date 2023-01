De IT-bedrijven zullen hun softwareontwikkelaars niet langer met fiscaal voordelige auteursrechten kunnen betalen. De winst van die maatregel voor de staatskas zal niet opwegen tegen de verliezen voor onze economie, zegt Jeroen De Wit, CEO van het Gentse softwarebedrijf Teamleader, dit weekend in Trends Talk. Softwarebedrijven zullen activiteiten naar het buitenland verhuizen, en starters in de sector zullen in de kiem gesmoord worden. De overheid viseert één sector, maar zou beter alle fiscale gunstregimes afschaffen. Dat maakt een algemene lastenverlaging mogelijk, aldus nog De Wit.