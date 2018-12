Z-Talk 08/12/18: Zana Etambala neemt vernieuwde AfricaMuseum onder de loep

Is het AfricaMuseum na vijf jaar renovatie wel echt vernieuwd? Hoe zit het met de dekolonisering van onze geesten? Wat moeten we doen met de symbolen van de kolonisatie? Wie is verantwoordelijk voor de catastrofale staat van Congo vandaag? En brengen de presidentsverkiezingen in Congo eind december beterschap? Prof. Zana Etambala is medewerker bij het AfricaMuseum en laat zijn licht schijnen over deze kwesties.