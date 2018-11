Z-Talk 17/11/18: Acco neemt bocht naar digitalisering hoger onderwijs

Bijna 60 jaar na z'n oprichting slaat uitgeverij Acco een nieuwe weg in: die van de digitalisering van het hoger onderwijs. De coöperatieve uitgeverij heeft forse investeringen gedaan, in het digitale leerplatform Sofia en onderwijsconsultants die professoren helpeb om hun lesmateriaal te updaten. Dat zou ook de slaagpercentages in het hoger onderwijs moeten verbeteren. Vicky Adriaensen, de nieuwe CEO van Acco, zal die digitalisering moet uitrollen.