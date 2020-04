Hoe lang houden we deze lockdown nog vol? Wat doet dit met ons geluksgevoel? Welke afwegingen moeten we maken tussen volksgezondheid en economie? En wat leren we uit deze crisis? Pertinente vragen voor gezondheidseconoom Lieven Annemans. Hij duikt met onze Gui Polspoel in een volledig virusvrije studio.