Als de peilingen kloppen, dan kan met de rood-groene as in Brussel en Wallonië snel een regering gevormd worden. En dat zou dan wel eens de federale regeringsvorming kunnen bemoeilijken. Dat zegt politiek commentator Alain Gerlache. We kijken met hem over de taalgrens en bespreken de campagne in Wallonië en Brussel.