Als marketeer en reputatiestrateeg stelt Ann Maes vast dat bedrijven die purpose boven winstmaximalisatie stellen in opmars zijn. Waarde gedreven ondernemen loont, dat beseffen ook de grote multinationals. Ann Maes schreef samen met haar partner Herman Toch het boek "The Positive Sum Game". Ze vertelt over de dynamiek die ontstaat wanneer bedrijven toetreden in het nieuwe speelveld waar 'better for me' en 'better for the world' geen tegengestelden zijn.