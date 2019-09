Tot zondag 8 september loopt in Brussel het Brussels Gallery Weekend. Het is de feestelijke opening van het galerieseizoen. Veertig galeries komen op hetzelfde moment met een nieuwe show. Maar hoe werkt dat nu precies een galerie? Gaat het goed op de kunstmarkt en wat zijn de namen die we in het oog moeten houden? Anne Vierstraete van Art Brussel laat er haar licht over schijnen.