Chris Burggraeve is een marketeer die zijn sporen verdiende bij AB Inbev en Coca Cola. Hij woont en werkt in New York waar hij zijn eigen consultancy bedrijf Vicomte oprichtte. Zijn fascinatie voor ruimtevaart gaf hem inzichten in marketing die hij neerschreef in zijn boek Marketing is Finance is Business. In Z-Talk praat Chris Burggraeve over het belang van een sterk product en duurzame prijskracht om een galactische marketingstrategie uit te bouwen.