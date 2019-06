De Belgische reclamemarkt wil stereotiepe rolpatronen weren uit onze advertenties. Het gaat daarvoor een alliantie aan met de Unstereotype Alliance van de VN. We praten met Chris Van Roey van de Unie van Belgische Adverteerders over clichés in de reclamemarkt. Maar ook over de verschuiving van de budgetten naar digitale reclame. En de problemen die daarbij opduiken.