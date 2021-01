Vijf jaar na het succes van Congo, pakt David Van Reybrouck uit met nieuw boek over een koloniale geschiedenis. Dit keer verdiept hij zich in de Nederlandse kolonisatie van het vierde grootste land ter wereld, Indonesië. De bloedige onafhankelijkheidsstrijd wordt verteld aan de hand van vele -ondertussen hoogbejaarde- getuigen. Revolusi is een boek dat niet louter een weerslag geeft van 350 jaar Nederlandse aanwezigheid in de Indonesische archipel maar schetst ook helder de impact die de Indonesische onafhankelijkheid had op het politieke wereldtoneel.