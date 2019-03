Z-Talk met Fons Van Dyck 16/03/19

Hoe overleeft een onderneming in disruptieve tijden? Het antwoord staat beschreven in 'De Onsterfelijke Onderneming', het nieuwe boek van marketinggoeroe Fons Van Dyck. Veel merken komen vandaag onder druk te staan waardoor veel bedrijven op termijn zullen verdwijnen. Slechts enkele zullen succesvol overleven. Hoe maak ik mijn onderneming onsterfelijk? Het hele weekend in Z-talk op Kanaal-Z vanaf 11u.