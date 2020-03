De Belgische quotawet bepaalt dat vanaf 2017 raden van bestuur van grote beursgenoteerde bedrijven uit één derde vrouwen moet bestaan. Sinds vorig jaar moeten ook kleine en middelgrote ondernemingen aan de verplichting voldoen. Studiogaste is Françoise Roels, bestuurslid bij de vastgoedgroep Cofinimmo en oprichtster van Women On Board. Deze organisatie stimuleert bedrijven om meer vrouwen in raden van bestuur op te nemen. Wat zijn de effecten van de quotawet? Is er nog sprake van een glazen plafond of is het eerder een lekkende pijplijn? En presteren bedrijven met vrouwen in de raad van bestuur of management beter? In het weekend van Internationale Vrouwendag nemen we de effecten van de quotawet onder de loep in Z-Talk