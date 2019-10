Enkele weken geleden ging er een schok door de oliesector, na drone-aanvallen op Saudische olie-installaties. De olieprijs herstelde echter bijzonder vlug. Maar hoe sterk kan die olieprijs nog stijgen? Door de schalie-olierevolutie in de VS komt almaar meer olie op de markt. En technologische innovatie maakt dat de vraag naar olie almaar afneemt. Structureel ziet het er slecht uit voor de toekomst van olie. We praten erover met Frank Vranken van Puilaetco Dewaay.