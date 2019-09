CRISPR is een baanbrekende gentechnologie. Je kan er ziekteresistente planten mee maken, maar ook malaria mee uitroeien en zelfs baby's op maat laten maken. Bovendien is de technologie spotgoedkoop. Is dit de heile graal van de biotech, of openen we hiermee een doos van Pandora? Wetenschapster Hetty Helsmoortel deelt haar inzichten over CRISPR.