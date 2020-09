De coronacrisis noopt bedrijven tot creativiteit en innovatie. Voor het eerst zijn daar ook cijfers over: in de eerste 8 maanden van dit jaar werden een kwart meer aanvragen voor innovatiesubsidies ingediend bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio). Dat zegt Vlaams economieminister Hilde Crevits (CD&V) in het programma Z-Talk, dit weekend op Kanaal Z. Het relanceplan van de Vlaamse regering, dat maandag wordt gelanceerd in de septemberverklaring van minister-president Jan Jambon, zal ook vollop inzetten op innovatie: 'dat rendeert veel meer dan zomaar budgetten geven om te overbruggen' zegt Crevits.