Z-Talk met Ivan Van de Cloot 09/02/19

Fiscale maatregelen hebben vaak een verkeerd effect. Daarvoor waarschuwt Itinera-hoofdeconoom Ivan Van de Cloot in Z-Talk. De fiscale stimulus voor pensioensparen bijvoorbeeld vloeit deels naar banken en verzekeraars. En een lagere btw op elektriciteit komt vooral in de zakken van de producenten terecht. Van de Cloot zoekt ook uit waarom de regering-Michel geen begroting in evenwicht kon bereiken en welke uitdagingen de volgende regering heeft.