Sinologe Jeanne Boden werkte lange tijd in China waar ze zich toelegde op discours analyse. De inzichten die ze vergaarde, goot ze in het boek Chinese Propaganda Verblindt de Wereld. Wereldwijd koopt China strategische infrastructuur op als onderdeel van hun lange termijn visie, het Belt and Road Inititiative. De officiële verklaring is dat ze vrede, welvaart en civilisatie willen brengen maar de Chinese expansiedrang heeft een niet zo fraaie keerzijde.