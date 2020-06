Wat heeft de coronacrisis ons bijgebracht? Heel wat, vindt econoom Johan Albrecht. Hij schreef er een boek over: "Coronashock". In Z-Talk vraagt hij zich af waarom we zo slecht voorbereid waren. Hoe maken we de toevoerketens minder kwetsbaar? Kunnen we ook productiecapaciteit voor cruciale zaken als mondmaskers achter de hand houden? En is de overheidssteun voor mensen en ondernemingen toereikend?