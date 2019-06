Napoleon Bonaparte werd 250 jaar geleden geboren. Toch kunnen hedendaagse managers en bedrijfsleiders leren uit de vernieuwende aanpak die Napoleon typeerde. Napoleon blonk uit in uitzonderlijk strategisch inzicht en een vernieuwende HR aanpak. Hij realiseerde zich ook dat een goede communicatie cruciaal was. Auteur Johan Op de Beeck vertelt in Z-Talk over de inspirerende, zelfs disruptieve aanpak van Napoleon.