Z-Talk met Jos Delbeke over de klimaatproblematiek - 10/11/18

Door de versnippering van het beleid in ons land, loopt het Belgische klimaatbeleid mank. En door de versnippering is er een gebrek aan visie. Dat zegt ex-directeur-generaal van het klimaatbeleid bij de Europese Commissie Jos Delbeke. Naar aanleiding van de klimaattop in het Poolse Katowice begin december, laat hij zijn licht schijnen op de toekomstige uitdagingen.